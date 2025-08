„Er hat mich von Anfang an schachmatt gesetzt“: Roland-Kaiser-Fan fiebert Auftritt in Schwarzenberg entgegen

Wo immer Roland Kaiser auftritt, ist Simone Funke nicht weit. Seit der Wende reist sie ihrem Star hinterher. Am Wochenende kann sie ihn in Schwarzenberg quasi vor der Haustür live erleben.

Das signierte Weinglas mit dem Gruß „Für Simone“ hat noch heute einen Ehrenplatz in der Hausbar von Simone Funke. „Es erinnert mich immer an das erste persönliche Treffen mit Roland, das war im Oktober 2003 in Großenhain“, erzählt sie.