Der Festumzug im Jahr 2000 zur 850-Jahr-Feier von Schwarzenberg lockte Tausende.
Der Festumzug im Jahr 2000 zur 850-Jahr-Feier von Schwarzenberg lockte Tausende. Bild: W. Freund/FP-Archiv
Schwarzenberg
Erinnerung in bewegten Bildern – Schwarzenbergs Festumzug aus dem Jahr 2000 auf der Kinoleinwand
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In den nächsten Tagen lohnt sich ein Besuch im Ring-Kino Schwarzenberg. Denn gezeigt wird auch ein Film, in dem man sich vielleicht selbst entdecken kann.

„Klappe zu – Film an“ - lautet das Motto der kommenden Tage im Ring-Kino Schwarzenberg. Am Freitag geht′s los. Da sind junge Leseratten eingeladen, weil zur Auswertung des Sächsischen Buchsommers eingeladen wird.
