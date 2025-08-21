Erinnerung in bewegten Bildern – Schwarzenbergs Festumzug aus dem Jahr 2000 auf der Kinoleinwand

Schwarzenberg
In den nächsten Tagen lohnt sich ein Besuch im Ring-Kino Schwarzenberg. Denn gezeigt wird auch ein Film, in dem man sich vielleicht selbst entdecken kann.
„Klappe zu – Film an“ - lautet das Motto der kommenden Tage im Ring-Kino Schwarzenberg. Am Freitag geht′s los. Da sind junge Leseratten eingeladen, weil zur Auswertung des Sächsischen Buchsommers eingeladen wird.
