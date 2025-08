Ermittlungserfolg für die Polizei: Gewalttätiger Mann aus dem Erzgebirge mutmaßlich auch für Einbrüche verantwortlich

Ein 33-Jähriger war Mitte Juli wegen eines brutalen Überfalls in Schwarzenberg verhaftet worden. Jetzt konnte die Polizei dem Mann zahlreiche Einbrüche und Diebstähle in der Region zuordnen.

Ein Serie von Eigentumsdelikten im Erzgebirge steht vor der Aufklärung. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilt, konnten zahlreiche Einbrüche und Diebstähle in der Region einem bereits verhafteten 33-Jährigen zugeordnet werden. Der Mann war Mitte Juli nach einem brutalen Überfall von der Polizei festgenommen worden. Was genau wird dem...