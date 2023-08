Erneut schwerer Unfall im Erzgebirge: Rettungshubschrauber fliegt verletzten Fahrradfahrer ins Krankenhaus

In Johanngeorgenstadt ist es am Samstag zu einer Kollision zwischen einem Fahrrad- und einem Motorradfahrer gekommen. Die Eibenstocker Straße wurde gesperrt.

Im Erzgebirge hat sich am Samstag erneut ein schwerer Unfall ereignet. Gegen 9.30 Uhr kam es auf der Eibenstocker Straße in Johanngeorgenstadt zu einer Kollision zwischen einen Fahrrad- und einem Motorradfahrer. Beide wurden schwer verletzt. Der Radfahrer wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ein Rettungswagen brachte...