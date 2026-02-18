Erneut Unfall in Kurve im Erzgebirge: Feuerwehr muss Fahrerin aus Pkw befreien

In einer Kurve auf der Staatsstraße bei Breitenbrunn ist am Dienstagabend ein Pkw umgekippt. Die Fahrerin war eingeschlossen. An derselben Stelle hatte es erst kürzlich bereits einen Unfall gegeben.

Am Dienstagabend ist ein Pkw bei Breitenbrunn in der sogenannten Wehrkurve von der Staatsstraße 272 abgekommen und blieb auf der Seite liegen. Gegen 23 Uhr wurden die Feuerwehren aus Breitenbrunn, Antonshöhe und Johanngeorgenstadt zu dem Verkehrsunfall auf der Talstraße alarmiert.