Generalprobe für „Freudentanz und Lichterglanz“ auf dem Hammerparkplatz Schwarzenberg von Donnerstagabend.
Generalprobe für „Freudentanz und Lichterglanz“ auf dem Hammerparkplatz Schwarzenberg von Donnerstagabend.
Update
Schwarzenberg
Erste Bilder von Schloss Schwarzenberg in „Flammen“
Von Beate Kindt-Matuschek
Eine erste Lichtprobe für das Geburtstagsspektakel der Stadt Schwarzenberg lässt erahnen, was am Freitag und Samstagabend zu erleben sein wird.

Schloss und Kirche Schwarzenberg als Wahrzeichen der Stadt werden am Freitag und Samstag jeweils ab 21 Uhr nicht nur Kulisse für die Hochseilartisten Geschwister Weisheit sein, sondern auch zur Projektionsfläche einer Licht- und Lasershow. „Wir werden tolle Effekte zaubern“, sagt Enrico Oswald als Veranstalter am Rande einer Lichtprobe für...
