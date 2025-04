Erzgebirge: Am Osterwochenende brechen Unbekannte in zwölf Garagen ein

In Garagen in Breitenbrunn und Johanngeorgenstadt machten Einbrecher Beute im Wert von rund 5500 Euro. Was sie alles entwendeten.

In einem Garagenkomplex in der Schwarzenberger Straße in Breitenbrunn sind Unbekannte in sieben Garagen eingebrochen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, waren die Täter vermutlich zwischen Samstag, 19.30 Uhr, und Sonntag, 9.45 Uhr, am Werk. Sie erbeuteten einen Komplettsatz Pkw-Sommerräder und diverse Gartenarbeitsgeräte im Wert von...