Erzgebirge: Fahrzeugkontrolle führt direkt in die Zelle

Die Beifahrerin muss eine Haftstrafe absitzen, aber auch der Fahrer bekommt Ärger.

Bei einer Fahrzeugkontrolle in Schwarzenberg haben Beamte am Mittwochabend in Schwarzenberg zwei Personen aus dem Verkehr gezogen. Nach einem Hinweis hatten sie auf der Bahnhofstraße einen Fiat angehalten, wie die Polizei mitteilte. Der 40-jährige Fahrer hatte, wie sich zeigte, keinen Führerschein und stand offensichtlich unter Drogen. Auch die...