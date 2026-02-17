Erzgebirge: Kupferdiebe schlagen erneut zu

Aus einer Einrichtung an der Alten Heerstraße in Schwarzenberg sind innerhalb von wenigen Wochen zwei Diebstähle gemeldet worden. Verschwunden sind immer Kupferrohre – im Wert von rund 2500 Euro.

Auf Buntmetall abgesehen haben es Diebe, die jetzt zum wiederholten Male eine Einrichtung an der Alten Heerstraße in Schwarzenberg heimsuchten. Wie die zuständige Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag berichtete, sind dort im Zeitraum zwischen Freitag, 13. Februar, und Montag, 16. Februar, zwei etwa drei Meter lange Kupferfallrohre gestohlen...