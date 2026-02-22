MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Tobias Markert (39) aus Leipzig durfte sich über den Sieg freuen.
Tobias Markert (39) aus Leipzig durfte sich über den Sieg freuen. Bild: Niko Mutschmann
Veranstalter Jan Beyreuther.
Veranstalter Jan Beyreuther. Bild: Niko Mutschmann
Die Zuschauer konnten sich über die Premiere des Parallel-Rodelrennens freuen.
Die Zuschauer konnten sich über die Premiere des Parallel-Rodelrennens freuen. Bild: Niko Mutschmann
Das Rennen lief im K.-o.-System ab.
Das Rennen lief im K.-o.-System ab. Bild: Niko Mutschmann
Tobias Markert (39) aus Leipzig durfte sich über den Sieg freuen.
Tobias Markert (39) aus Leipzig durfte sich über den Sieg freuen. Bild: Niko Mutschmann
Veranstalter Jan Beyreuther.
Veranstalter Jan Beyreuther. Bild: Niko Mutschmann
Die Zuschauer konnten sich über die Premiere des Parallel-Rodelrennens freuen.
Die Zuschauer konnten sich über die Premiere des Parallel-Rodelrennens freuen. Bild: Niko Mutschmann
Das Rennen lief im K.-o.-System ab.
Das Rennen lief im K.-o.-System ab. Bild: Niko Mutschmann
Schwarzenberg
Erzgebirge: Leipziger holt sich Sieg im ersten Parallel-Rodelrennen
Von Niko Mutschmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Johanngeorgenstadt hatten sich 20 Teilnehmer im Vorfeld angemeldet. Darunter war auch der spätere Gewinner, der ganz spontan dabei war.

Auf Johann Georgs Erlebnisberg in Johanngeorgenstadt ist es am Samstag rasant geworden: Erstmals ging dort ein Parallel-Rodelrennen über die Bühne. „Das ist vergleichbar mit einem Parallel-Slalomrennen auf Ski“, so Erlebnisberg-Chef Jan Beyreuther. Zwei Starter treten dabei zeitgleich auf nebeneinander angelegten Bahnen an, wer schneller...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.02.2026
1 min.
Rodelhang im Erzgebirge wieder täglich geöffnet
Der Johann-Georg-Erlebnisberg in Johanngeorgenstadt ist wieder täglich geöffnet.
Der Johann-Georg-Erlebnisberg in Johanngeorgenstadt ist frisch präpariert worden und nun wieder täglich in Betrieb. Wie sind die Öffnungszeiten?
Heike Mann
23.02.2026
5 min.
Nach Tumulten und Unterbrechung: Erzgebirge Aue verliert Derby gegen Energie Cottbus
Die Enttäuschung steht den Erzgebirgern nach der Heimniederlage gegen Energie Cottbus ins Gesicht geschrieben.
Der FC Erzgebirge hat das Ostderby gegen Energie Cottbus verloren. Für Aufregung sorgte eine Spielunterbrechung zu Beginn der zweiten Hälfte. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.
Paul Steinbach
22.02.2026
4 min.
Junge Vogtländerin erfüllt sich nach dem Studium einen großen Traum in Australien
Xavier Krüger und Curly Sue Kehrle wollen noch bis April in Australien bleiben. „Danach fliegen wir nochmal für zwei Wochen nach Vietnam“, erklärt Kehrle.
Seit fast einem Jahr tauscht die 23-Jährige ihren Alltag im Vogtland gegen Strände, Roadtrips und Gelegenheitsjobs in Australien. Gemeinsam mit ihrem Freund erkundet sie das Land auf eigene Faust.
Louise Wappler
23.02.2026
2 min.
Eingemeindung von Bad Brambach nach Bad Elster: Neue Infos zu den geplanten Bürgerentscheiden
Bad Elsters Bürgermeister Olaf Schlott (links) und Bad Brambachs Amtsverweser Torsten Schnurre.
Der Zeitplan für eine mögliche Eingemeindung von Bad Brambach nach Bad Elster in diesem Jahr ändert sich. Was die nächsten Schritte sind.
Ronny Hager
07.02.2026
4 min.
Mini-Rodel-WM in Seiffen: So geht „Bergauf-Rodeln“ im Erzgebirge per Skilift
Manuel Lorenz lässt sich mit einem Schlitten am Schlepplift in Seiffen bergauf ziehen.
Schlittenfahren ohne schweißtreibendes Hochstapfen: An mehreren Skiliften im Erzgebirge geht es für Rodler inzwischen per Lift bergauf. In Seiffen wird der neue Spaß am Freitag gleich zur Bühne – mit Mini-Rodel-WM und anschließender Aprés-Rodel-Party. Vier Beispiele aus der Region, die Rodlern das Leben leichter machen.
unseren Mitarbeitern
23.02.2026
3 min.
Schulabschlüsse in Mittelsachsen: Oberschulen und Gymnasien im Vergleich
Nicht nur die Zeugnisse spielen eine Rolle bei der Wahl der weiterführenden Schule.
Knapp 2480 Viertklässler in Mittelsachsen haben eine Bildungsempfehlung erhalten. Bei der Wahl der weiterführenden Schule spielen weitere Faktoren eine Rolle. Ein Kriterium könnte der Lernerfolg sein.
Jan Leißner
Mehr Artikel