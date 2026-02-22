Erzgebirge: Leipziger holt sich Sieg im ersten Parallel-Rodelrennen

Schwarzenberg
In Johanngeorgenstadt hatten sich 20 Teilnehmer im Vorfeld angemeldet. Darunter war auch der spätere Gewinner, der ganz spontan dabei war.
Auf Johann Georgs Erlebnisberg in Johanngeorgenstadt ist es am Samstag rasant geworden: Erstmals ging dort ein Parallel-Rodelrennen über die Bühne. „Das ist vergleichbar mit einem Parallel-Slalomrennen auf Ski“, so Erlebnisberg-Chef Jan Beyreuther. Zwei Starter treten dabei zeitgleich auf nebeneinander angelegten Bahnen an, wer schneller...
