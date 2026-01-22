MENÜ
Der Atemalkoholtest bei dem gestürzten Radfahrer ergab 2,18 Promille. Bild: Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa
Der Atemalkoholtest bei dem gestürzten Radfahrer ergab 2,18 Promille. Bild: Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa
Schwarzenberg
Erzgebirge: Radfahrer mit 2,18 Promille stürzt auf Gleise
Von Holk Dohle
In Schwarzenberg stürzte ein betrunkener Radfahrer beim Losfahren vom Bahnhof. Rettungskräfte kümmerten sich umgehend um den Verletzten.

Ein 41-jähriger Radfahrer ist am Mittwochnachmittag in Schwarzenberg schwer verunglückt. Der Mann stürzte gegen 15.30 Uhr beim Losfahren vom Bahnhof und fiel in den Gleisbereich. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Das teilte ein Sprecher der zuständigen Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag mit.
