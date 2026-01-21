Erzgebirger mit Emmlertaler von Raschau-Markersbach geehrt – zwei Neuerungen überraschen dabei

Zum Neujahrsempfang der Gemeinde Raschau-Markersbach werden aus jedem Ortsteil besonders engagierte Personen gewürdigt. Darunter erstmals auch ein Verein.

Wer wird wohl diesmal den Emmlertaler bekommen? Diese Frage stand erneut zum Neujahrsempfang in der Gemeinde Raschau-Markersbach im Raum. Seit 2017 reicht die Kommune mit dem geprägten Emmlertaler eine Würdigung an ehrenamtlich engagierte Einwohner des Ortes aus. Emmler ist der Name eines Höhenzugs und beliebten Wanderweges, der alle drei...