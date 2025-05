Erzgebirger sucht das große Abenteuer: Warum es einen Künstler zu indigenen Völkern in Namibia zieht

Vicente Patiz spielt am Samstag ein Konzert in Johanngeorgenstadt. Es ist eine Rückkehr in sein Revier. Im November folgt der Aufbruch ins Unbekannte: Er sucht das Abenteuer in Namibia.

Ab und zu muss Gitarrist Vicente Patiz auf der Suche nach neuer Inspiration einfach mal aufbrechen. In den Flieger steigen und im besten Fall Europa hinter sich lassen. In diesem Jahr wartet ein ganz besonders „fettes Abenteuer" auf ihn. Im November startet er für 14 Tage nach Namibia.