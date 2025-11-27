Fernsehmacher kommen ins Erzgebirge: Pöhla holt sich MDR-Show ins Dorf

Warum sich eine Schwarzenbergerin für eine Fernsehsendung bewirbt und damit den Ortsteil Pöhla ins Rampenlicht rückt. Die große MDR-Fete steigt live am 19. Dezember.

Sylvie Lutz aus Schwarzenberg arbeitet ab und an hinter den Kulissen für den Mitteldeutschen Rundfunk (MDR). „Das ist ein Backstage-Job“, sagt die 47-Jährige, die derzeit in Suhl bei der Produktion der Fernsehshow „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ dabei ist. Und während eines solchen Jobs erfuhr sie auch von der Möglichkeit, sich...