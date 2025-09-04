Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
„Der Spielzeugprinz“ - ein Kinder- und Jugendfilm von Udo Neubert aus Schwarzenberg.
„Der Spielzeugprinz“ - ein Kinder- und Jugendfilm von Udo Neubert aus Schwarzenberg.
Schwarzenberg
Fete zum Festjahr in Schwarzenberg geht weiter – Film-Schätze flimmern über Leinwand
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Festjahr der Stadt Schwarzenberg geht weiter. Auch Filmemacher und Kinoleute haben Schätze der Stadtgeschichte ausgegraben.

Nach einem furiosen Festspektakel auf dem Hammerparkplatz in Schwarzenberg können sich die Bewohner der Stadt zur 875-Jahr-Feier auch in den nächsten Tagen auf einige Überraschungen freuen. Denn der Schwarzenberger Filmemacher Udo Neubert will am 5. September wieder einen Hauch der einst legendären Sommerfilmtage im Naturtheater spürbar...
