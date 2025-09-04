Fete zum Festjahr in Schwarzenberg geht weiter – Film-Schätze flimmern über Leinwand

Das Festjahr der Stadt Schwarzenberg geht weiter. Auch Filmemacher und Kinoleute haben Schätze der Stadtgeschichte ausgegraben.

Nach einem furiosen Festspektakel auf dem Hammerparkplatz in Schwarzenberg können sich die Bewohner der Stadt zur 875-Jahr-Feier auch in den nächsten Tagen auf einige Überraschungen freuen. Denn der Schwarzenberger Filmemacher Udo Neubert will am 5. September wieder einen Hauch der einst legendären Sommerfilmtage im Naturtheater spürbar...