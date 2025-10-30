Feuerwehr Pöhla mit Führungstrio zufrieden: Alle drei Kameraden durch Wahl mit 100 Prozent bestätigt

Nach der Wahl der Mitglieder der Ortsfeuerwehr in Pöhla wurde nun Dirk Fiebig als Ortswehrleiter erneut offiziell im Amt begrüßt.

Die Kameraden der Feuerwehr Pöhla sind offenbar sehr zufrieden mit ihrer Führungsspitze. Denn sowohl der Ortswehrleiter Dirk Fiebig als auch sein Stellvertreter Erik Irmischer sind bei der Mitgliederversammlung der Kameraden Anfang Oktober wiedergewählt worden. Gleiches gilt für Kamerad Mike Seltmann, der wieder als Mitglied im...