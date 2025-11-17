Frau mit Stimme und Farben im Kopf – Radiomoderatorin überrascht mit ihrer Kreativität im Erzgebirge

Von Radiomoderatoren hat man selten ein Bild im Kopf. Doch Kati Huhn, die seit Jahrzehnten am und mit dem Mikrofon arbeitet, malt selbst. Sie erschafft Bilder auf eine ganz spezielle Weise.

Man kennt ihre Stimme, mag ihren Humor und ihre Schlagfertigkeit, doch dass Radiomoderatorin Kati Huhn auch eine kreative, künstlerische Ader in sich trägt, ist bislang kaum bekannt. Jetzt überrascht die Leipzigerin mit Bildern, die sie selbst geschaffen hat. Bilder, die vor allem älteren Menschen wieder Freude beim Entdecken bieten sollen.