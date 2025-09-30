Für diese Nacht in Schwarzenberg brauchen Gäste einen Kompass

Der 2. Oktober wird ein turbulenter Tag im Festjahr– der 875-Jahr-Feier von Schwarzenberg. Es dürfte sich lohnen, vorbeizuschauen – mit Plan.

Der 2. Oktober 2025 wird ein ereignisreicher Tag im Festjahr der Stadt Schwarzenberg. Ein Tag, der als Vorabend des 35. Jahrestages der Deutschen Einheit auch für Bewohner und Gäste der Stadt so einiges zu bieten hat.