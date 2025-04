Garageneinbrüche im Erzgebirge: Geschnappte Tatverdächtige sitzen jetzt in U-Haft

Die beiden tschechischen Männer wurden von der Polizei in einem Garagenkomplex in Erlabrunn festgenommen. Jetzt wird ermittelt, ob sie auch für weitere Einbrüche verantwortlich sind.

Nachdem die Bundespolizei in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch zwei mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat ertappt und festgenommen hatte, sitzen die beiden nun in Untersuchungshaft. Die 38 beziehungsweise 41 Jahre alten tschechischen Männer waren in einem Garagenkomplex in Erlabrunn in mehrere Garagen eingebrochen. Auf Antrag der...