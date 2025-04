Gemeinde im Erzgebirge baut eine Umleitung, um zwei viel befahrene Straßen samt Kreuzung zu sanieren

Ab Donnerstag rollt der Verkehr zum Rudolf-Harbig-Wohngebiet in Raschau über ein Provisorium. Es startet eine Großbaustelle, die viel Verständnis von allen Seiten fordern wird.

Nun geht sie also los, die große Baumaßnahme in Raschau. Geplant ist ein tiefer Eingriff in die Beethovenstraße samt Kreuzungsbereich zur Rudolf-Harbig-Straße, und auch in dieser wiederum bis zur Straße des Friedens. Auf diesen beiden Straßenabschnitten sollen nicht nur komplett die Trink- und Abwasserleitungen sowie Medienträger wie Gas-...