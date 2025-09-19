Geprächsangebote in Schwarzenberg mit offenen Ohren für die Fragen von Senioren

Schwarzenberg
Gleich zwei Termine sollten sich Ratsuchende für die nächste Woche vormerken, um über Probleme oder Ängste im Alter zu reden.
Sindy Seidel ist die Senioren- und Behindertenbeauftragte im Erzgebirgskreis. Sie ist am 22. September zu Gast im Bürgerbüro des Schwarzenberger Stadtteils Heide und steht Bürgern, die Fragen haben, in der Zeit von 13 bis 15 Uhr Rede und Antwort. Das teile Diana Tilp, die Leiterin des Stadtteilbüros mit. Dieses befindet sich im Gebäudekomplex...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.