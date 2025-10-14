Goldschmiedemeister im Erlahammer zu Gast – Geschichten über ein etabliertes Handwerk im Erzgebirge

Goldschmiedemeister Winfried Wurlitzer wird im Herrenhof den glänzenden Schlusspunkt unter die Veranstaltungsreihe „Museum trifft Industrie“ setzen.

Für die vierte und damit letzte Veranstaltung in der Reihe „Museum trifft Industrie“ sind noch einige Restkarten zu haben. Das teilt Katrin Hübner, Sprecherin der Stadt Schwarzenberg, für den Termin am 15. Oktober mit. Dann wird ab 13 Uhr Goldschmiedemeister Winfried Wurlitzer im Herrenhof Erlahammer begrüßt. Der Erlahammer gehört ebenso...