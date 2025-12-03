Grenzenloses Doppelkonzert im Erzgebirge: Gewandhauschor Leipzig gestaltet Weihnachtskonzert

Bei zwei Konzerten werden Ausschnitte aus Johann Sebastian Bachs bekanntem Weihnachtsoratorium zu hören sein. Ehemaliger Johanngeorgenstädter dirigiert.

Nach einem Jahr Pause gibt es an diesem Wochenende wieder ein besonderes Advents-Doppelkonzert in Johanngeorgenstadt und im tschechischen Horní Blatná (Platten). Es findet am Sonntag, 7. Dezember statt.