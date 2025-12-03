Grenzenloses Doppelkonzert im Erzgebirge: Gewandhauschor Leipzig gestaltet Weihnachtskonzert

Schwarzenberg
Bei zwei Konzerten werden Ausschnitte aus Johann Sebastian Bachs bekanntem Weihnachtsoratorium zu hören sein. Ehemaliger Johanngeorgenstädter dirigiert.
Nach einem Jahr Pause gibt es an diesem Wochenende wieder ein besonderes Advents-Doppelkonzert in Johanngeorgenstadt und im tschechischen Horní Blatná (Platten). Es findet am Sonntag, 7. Dezember statt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.