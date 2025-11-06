Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Über dem Schlosswald von Schwarzenberg leuchtet der besonders große und helle Supermond, den Olaf Wolfram am Mittwochabend eindrucksvoll fotografierte.
Über dem Schlosswald von Schwarzenberg leuchtet der besonders große und helle Supermond, den Olaf Wolfram am Mittwochabend eindrucksvoll fotografierte. Bild: Olaf Wolfram
Über dem Schlosswald von Schwarzenberg leuchtet der besonders große und helle Supermond, den Olaf Wolfram am Mittwochabend eindrucksvoll fotografierte.
Über dem Schlosswald von Schwarzenberg leuchtet der besonders große und helle Supermond, den Olaf Wolfram am Mittwochabend eindrucksvoll fotografierte. Bild: Olaf Wolfram
Schwarzenberg
Größter Vollmond des Jahres leuchtet über Schwarzenberg
Von Olaf Wolfram
In der Nacht zum Donnerstag zeigte sich über Deutschland der größte Vollmond des Jahres. Auch in Sachsen konnten viele den sogenannten Supermond bewundern.

In der Nacht zum Donnerstag war über Deutschland ein besonderes Himmelsschauspiel zu beobachten: der größte Vollmond des Jahres, ein sogenannter Supermond. Der Mond erschien deutlich größer und heller als gewöhnlich, da er der Erde besonders nahe war.
Mehr Artikel