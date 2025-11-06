Größter Vollmond des Jahres leuchtet über Schwarzenberg

Schwarzenberg
In der Nacht zum Donnerstag zeigte sich über Deutschland der größte Vollmond des Jahres. Auch in Sachsen konnten viele den sogenannten Supermond bewundern.
In der Nacht zum Donnerstag war über Deutschland ein besonderes Himmelsschauspiel zu beobachten: der größte Vollmond des Jahres, ein sogenannter Supermond. Der Mond erschien deutlich größer und heller als gewöhnlich, da er der Erde besonders nahe war.
