Große Bühne für die Kunst in Schwarzenberg: Jury und Publikum vergeben Kunstpreise

Kunst aus „Holz und Stein“ war gefragt beim diesjährigen Kunstpreis Art figura, den die Stadt Schwarzenberg seit elf Jahren international auslobt. Doch welche Arbeit gefiel dem Publikum am besten?

Diesmal ist Heiko Elias Friedrich mit seiner Frau angereist. Denn nun wusste der 56-jährige gebürtige Erfurter bereits, dass er an diesem Abend im Schloss Schwarzenberg für seine Arbeit „Oh Faktencheck“ den 1. Preis in Empfang nehmen darf. Bei der Vernissage zur Kunstausstellung Art figura im August war er ebenfalls anwesend, wurde...