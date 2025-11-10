Große Bühne für die Kunst in Schwarzenberg: Jury und Publikum vergeben Kunstpreise

Schwarzenberg
Kunst aus „Holz und Stein“ war gefragt beim diesjährigen Kunstpreis Art figura, den die Stadt Schwarzenberg seit elf Jahren international auslobt. Doch welche Arbeit gefiel dem Publikum am besten?
Diesmal ist Heiko Elias Friedrich mit seiner Frau angereist. Denn nun wusste der 56-jährige gebürtige Erfurter bereits, dass er an diesem Abend im Schloss Schwarzenberg für seine Arbeit „Oh Faktencheck“ den 1. Preis in Empfang nehmen darf. Bei der Vernissage zur Kunstausstellung Art figura im August war er ebenfalls anwesend, wurde...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.