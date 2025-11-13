Große Geste kleiner Leute bei Martinsfest im Erzgebirge - Kollekte für die Aktion Kinderherzen

Schwarzenberg
Der Heilige Martin hoch zu Ross führte den Lampionumzug durch die Altstadt von Schwarzenberg an. Kirchgemeinde kann zahlreiche Familien begrüßen.
In fast allen Orten des Erzgebirges wird am Martinstag, dem 11. 11., nicht nur die fünfte Jahreszeit begrüßt, sondern auch dem Heiligen Martin gedacht. So auch in Schwarzenberg, wo am Dienstag zahlreiche Familien mit ihren Kindern der Einladung in die St.-Georgen-Kirche gefolgt sind. Dort gab es zunächst das Martinsspiel, bei dem Kinder der...
