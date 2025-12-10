Gurken-Glühwein und Co: Diese kulinarischen Spezialitäten bietet der Schwarzenberger Weihnachtsmarkt

Schwarzenberg
Auf dem Schwarzenberger Weihnachtsmarkt warten ungewöhnliche Leckereien auf die Besucher. Neben Flammlachs und Yogurette-Mandeln gibt es sogar Glühwein aus Gurke und Kiwi. Schmeckt das? Und was kostet es?
Bratwurst und Steak bekommen auf dem Schwarzenberger Weihnachtsmarkt ordentlich Konkurrenz. Die Händler haben sich ganz besondere Leckereien einfallen lassen.
