Bei Axel Biela und Hannah Junghans auf der Eibenstocker Straße gibt es Gurkenglühwein.
Bei Axel Biela und Hannah Junghans auf der Eibenstocker Straße gibt es Gurkenglühwein. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Eric Beyer kümmert sich um die Flammlachse.
Eric Beyer kümmert sich um die Flammlachse. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Marco Walz mit seinen besonderen Mandeln mit Raffaello- und Yogurette-Geschmack.
Marco Walz mit seinen besonderen Mandeln mit Raffaello- und Yogurette-Geschmack. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Schwarzenberg
Gurken-Glühwein und Co: Diese kulinarischen Spezialitäten bietet der Schwarzenberger Weihnachtsmarkt
Von Katja Lippmann-Wagner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf dem Schwarzenberger Weihnachtsmarkt warten ungewöhnliche Leckereien auf die Besucher. Neben Flammlachs und Yogurette-Mandeln gibt es sogar Glühwein aus Gurke und Kiwi. Schmeckt das? Und was kostet es?

Bratwurst und Steak bekommen auf dem Schwarzenberger Weihnachtsmarkt ordentlich Konkurrenz. Die Händler haben sich ganz besondere Leckereien einfallen lassen.
