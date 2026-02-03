MENÜ
Neben Büchern oder Schmuck wird auch Spielzeug zum Flohmarkt angeboten. Bild: Tim Fischer/FP-Archiv
Neben Büchern oder Schmuck wird auch Spielzeug zum Flohmarkt angeboten. Bild: Tim Fischer/FP-Archiv
Schwarzenberg
Gymnasiasten aus dem Erzgebirge machen Schätze aus dem Kinderzimmer zu Geld
Von Beate Kindt-Matuschek
Die Schülerinnen und Schüler des Brecht-Gymnasiums Schwarzenberg veranstalten am Donnerstag einen Trödelmarkt. Sie wollen sich zwei Wünsche erfüllen.

Bücher, Spiele, Schmuck oder Klamotten, die zu klein geworden sind, all das sind Dinge, die am 5. Februar im Brecht-Gymnasium Schwarzenberg „aufgetischt“ werden. Dort veranstalten Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 7 und 12 einen Flohmarkt. Angeboten wird neben den Schätzen aus den eigenen Kinderzimmern und auch selbst gebackener...
