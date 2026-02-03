Gymnasiasten aus dem Erzgebirge machen Schätze aus dem Kinderzimmer zu Geld

Schwarzenberg
Die Schülerinnen und Schüler des Brecht-Gymnasiums Schwarzenberg veranstalten am Donnerstag einen Trödelmarkt. Sie wollen sich zwei Wünsche erfüllen.
Bücher, Spiele, Schmuck oder Klamotten, die zu klein geworden sind, all das sind Dinge, die am 5. Februar im Brecht-Gymnasium Schwarzenberg „aufgetischt“ werden. Dort veranstalten Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 7 und 12 einen Flohmarkt. Angeboten wird neben den Schätzen aus den eigenen Kinderzimmern und auch selbst gebackener...
