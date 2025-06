Gymnasiasten aus Schwarzenberg laufen und schwitzen für den guten Zweck

Mit einer schweißtreibenden Idee wollen die Schülerinnen und Schüler des Brechts-Gymnasiums Gutes tun. Noch steht die genaue Spendensumme nicht fest.

Am Ende waren es 4027 Runden, die Gymnasiasten des Bertolt-Brecht-Gymnasiums Schwarzenberg am Donnerstag auf dem Sportplatz an der Ritter-Georg-Halle gelaufen sind. 4027 Laufrunden, die nun mit den jeweiligen Spendensummen multipliziert werden, die jede Schülerin und jeder Schüler im Vorfeld mit „seinem“ Sponsor ausgehandelt hatte. Bei den...