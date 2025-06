Hakenkreuze und SS-Runen an Bibliothek und Parkhaus im Erzgebirge: Polizei nimmt Ermittlungen auf

Zwei öffentliche Gebäude in Schwarzenberg sind mit verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert worden. Was noch bekannt ist.

Zwei öffentliche Gebäude sind in Schwarzenberg mit verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert worden. Laut Polizei hinterließen die bislang unbekannten Täter auf einer Wand der Stadtbibliothek und an einem Parkhaus in der Erlaer Straße unter anderem SS-Runen und Hakenkreuze.