„Heute sind die Probleme ähnlich“ – Wunsiedel und Schwarzenberg halten an Partnerschaft fest

Seit 35 Jahren sind zwei Städte aus Franken und dem Erzgebirge freundschaftlich verbunden. Nun wurde die Partnerschaft feierlich erneuert.

„Wir erneuern unser gemeinsames Ziel, an der Verständigung der Menschen beider Städte weiter zu arbeiten. ... Wir erhalten die bestehenden Beziehungen und bauen sie für die jungen Generationen weiter aus.“ – so steht es auf den neuen Urkunden einer Städtepartnerschaft, die zwischen Schwarzenberg und Wunsiedel bereits seit 35 Jahren...