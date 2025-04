Hilfe für erkrankte Kinder: DKMS-Typisierungsaktion in Schwarzenberg stößt auf enorme Resonanz

Die Typisierungsaktion im Schwarzenberger Kinderhaus „Sonnenschein“ bringt der DKMS rund 350 neue potenzielle Spender und damit neue Hoffnung für viele erkrankte Kinder und Jugendliche.

Zwischen 550 und 600 Kinder und Jugendliche erkranken jedes Jahr in Deutschland an akuter lymphatischer (kurz ALL), einer bösartigen Erkrankung des blutbildenden Systems. Darunter sind immer wieder auch Kinder aus dem Erzgebirge, wie derzeit der dreijährige Franz. Doch es gibt gute Heilungschancen bei frühzeitiger Erkennung, intensiver...