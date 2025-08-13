Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kaum dass die Schule in Sachsen wieder begonnen hat, ist „hitzefrei“ ein Thema.
Kaum dass die Schule in Sachsen wieder begonnen hat, ist „hitzefrei“ ein Thema. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Kaum dass die Schule in Sachsen wieder begonnen hat, ist „hitzefrei“ ein Thema.
Kaum dass die Schule in Sachsen wieder begonnen hat, ist „hitzefrei“ ein Thema. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Schwarzenberg
„Hitzefrei“ an Schulen im Erzgebirge? So reagieren Schulleiter auf Temperaturen über 30 Grad
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ab wann gilt „hitzefrei“ an Schulen? Der Blick aufs Thermometer genügt nicht mehr, denn es gibt keine starre Regelung für Hitzetage. Doch wie wird es gehandhabt?

Für die gut 2900 Mädchen und Jungen im Erzgebirgskreis waren die Sommerferien größtenteils kühl und verregnet. Und jetzt, da die Schule wieder begonnen hat, schaltet der Hochsommer einen Gang nach oben. Temperaturen jenseits der 30 Grad Celsius werden für den Rest der Woche vorausgesagt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:44 Uhr
1 min.
Einbruch in Wüstenbrand: Wert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 20.000 Euro
Die Polizei ermittelt nach dem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Wüstenbrand.
Ziel der Einbrecher war ein Einfamilienhaus an der Charlottenstraße. Dort stiegen sie am Freitagabend ein, als niemand zuhause war. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
08:50 Uhr
4 min.
Knallweiche Welle in Bonbonfarbe: So war Purple Disco Machine in Chemnitz
Super Stimmung in Chemnitz: Purple Disco Machine auf dem Theaterplatz.
Sachsens Superstar ließ auf dem Theaterplatz der Kulturhauptstadt am Freitagabend ein elegant-eigenes Retro-Tanzfest erblühen.
Tim Hofmann
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
18:00 Uhr
3 min.
Schulturnhalle in Breitenbrunn bleibt für Monate eine Baustelle
Der Wasserschaden in der Schulturnhalle an der Goethe-Oberschule war massiv.
Durch das massive Unwetter, das sich Mitte Juni mit großen Regenmengen übers Erzgebirge ergoss, wurde auch die Schulturnhalle der Oberschule in Breitenbrunn geflutet. Wie es dort jetzt weitergeht?
Beate Kindt-Matuschek
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
20.06.2025
4 min.
Unterrichtsausfall im Erzgebirge als „Elendsfaktor“ bezeichnet: Jetzt müssen Lehrer aushelfen, wo es Engpässe gibt
Lehrer sollen jetzt auch schulartübergreifend unterrichten, um den Unterrichtsausfall an Schulen gleichmäßig zu verteilen.
Die Anzahl fehlender Lehrkräfte ist hoch. Damit auch die Ausfallstunden. Im Regionalbereich Chemnitz sollen diese Ausfälle nun gleichmäßiger verteilt werden, Lehrer auch an anderen Schulen unterrichten.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel