Bürgermeister Lars Dsaak (l.) erhält von Ministerpräsident Michael Kretschmer die Urkunde.
Bürgermeister Lars Dsaak (l.) erhält von Ministerpräsident Michael Kretschmer die Urkunde. Bild: C. Wagner
Schwarzenberg
Hohe Würdigung für ein Dorf im Erzgebirge: Breitenbrunn offiziell erster „Hochschulort“ in Sachsen
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit gestern ist es offiziell: Breitenbrunn darf mit dem Titel Hochschulort für sich werben. Der Bürgermeister spricht von einem „wichtigen Signal für den ländlichen Raum“.

Was seit Januar Realität ist, wurde nun offiziell besiegelt: Breitenbrunn darf als erste Gemeinde in Sachsen den Titel Hochschulort tragen. Die entsprechende Urkunde, unterzeichnet von Innenminister Armin Schuster, ist am Freitag an der Staatlichen Studienakademie Breitenbrunn von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) übergeben...
