Hoher Schaden und eine Blutspur: Einbruch in Einkaufszentrum im Erzgebirge verursacht Frust

Einbrecher haben das Ring-Center in Schwarzenberg heimgesucht. Dabei hinterließen sie erheblichen Sachschaden, aber auch eine blutige „Visitenkarte“.

„Die waren nur auf Geld aus.“ Das sagt Center-Managerin Cornelia Unger über die bislang unbekannten Täter, die in der Nacht zum Sonntag im Ring-Center Schwarzenberg eingebrochen sind. „Das Schlimmste ist, die haben unsere zwei großen Automatik-Türen kaputt gemacht“, sagt Unger, deren Ärger verständlich ist. Denn auch in diesem Fall...