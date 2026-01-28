MENÜ
Nach dem Einbruch ins Ring-Center wurde die Tür durch eine Holzplatte ersetzt.
Nach dem Einbruch ins Ring-Center wurde die Tür durch eine Holzplatte ersetzt. Bild: Carsten Wagner
Die Kundschaft wird gebeten, den Nebeneingang zu benutzen.
Die Kundschaft wird gebeten, den Nebeneingang zu benutzen. Bild: Carsten Wagner
Schwarzenberg
Hoher Schaden und eine Blutspur: Einbruch in Einkaufszentrum im Erzgebirge verursacht Frust
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einbrecher haben das Ring-Center in Schwarzenberg heimgesucht. Dabei hinterließen sie erheblichen Sachschaden, aber auch eine blutige „Visitenkarte“.

„Die waren nur auf Geld aus.“ Das sagt Center-Managerin Cornelia Unger über die bislang unbekannten Täter, die in der Nacht zum Sonntag im Ring-Center Schwarzenberg eingebrochen sind. „Das Schlimmste ist, die haben unsere zwei großen Automatik-Türen kaputt gemacht“, sagt Unger, deren Ärger verständlich ist. Denn auch in diesem Fall...
