Holpriger Start der Umleitung auf der B 101 in Schwarzenberg: Was die Baufirma plant

Sie wurde langfristig angekündigt und hat gestern begonnen: Die baubedingte Vollsperrung der Bundesstraße 101 in Schwarzenberg. Am Morgen staute es sich noch mächtig.

Die Vollsperrung der B 101 in Schwarzenberg zwischen dem Abzweig Am Wasserwerk und der Zufahrt zur Landkreisentsorgung ist gestern in Kraft getreten. Langfristig wurde sie angekündigt. Folglich nutzen die meisten Autofahrer gleich am Morgen die ausgewiesene Umleitung über den Hofgarten und es staute sich, weil die Ampelanlage in Neuwelt noch...