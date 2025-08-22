Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Oberbürgermeister Ruben Gehart (l.) gratulierte den jungen Preisträgern.
Oberbürgermeister Ruben Gehart (l.) gratulierte den jungen Preisträgern. Bild: Katrin Hübner/Stadtverwaltung
Oberbürgermeister Ruben Gehart (l.) gratulierte den jungen Preisträgern.
Oberbürgermeister Ruben Gehart (l.) gratulierte den jungen Preisträgern. Bild: Katrin Hübner/Stadtverwaltung
Schwarzenberg
„Holz-Köpfe & Spiel-Steine“ – Kunstpreise an junge Schwarzenberger sind vergeben
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Parallel zum Kunstpreis Art figura der Stadt Schwarzenberg, ist auch der kreative Nachwuchs gefragt. Und der beweist einmal mehr Fantasie.

Gleichlaufend zum internationalen Kunstpreis Art figura der Stadt Schwarzenberg, gibt es stets auch einen kreativen Wettstreit für den Nachwuchs. In Anlehung des Mottos für die etablierten Künstler „Holz & Stein“, stand als Thema für Mädchen und Jungen „Holz-Köpfe & Spiel-Steine“. 39 Arbeiten gingen ein. Gewertet wurde in zwei...
