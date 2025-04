Hund attackiert Mann auf Friedhof in Raschau-Markersbach: Polizei sucht Zeugen

Ein 76-jähriger Mann wurde am Wochenende beim Friedhofsbesuch von einem Hund angegriffen. Nun leitet die Polizei eine Fahndung ein.

Am Sonntag hat ein Hund auf dem Friedhof Raschau in Raschau-Markersbach einen Rentner attackiert. Als der 76-Jährige gegen 12.30 Uhr auf dem Gelände unterwegs war, biss ihn das Tier in die rechte Hand. Der Polizeidirektion Chemnitz zufolge musste die Wunde ärztlich versorgt werden.