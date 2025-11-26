Jagdschule im Erzgebirge bietet ab Dezember wieder Seminar an

Schwarzenberg
Thomas Markert ist Wildtierbeauftragter im Erzgebirge und startet im Dezember wieder mit Ausbildungsangeboten für Jäger. Anmeldungen sind erforderlich.
Die Jagdschule Bermsgrün startet im Dezember ein Wintersemester. Das teilt der Wildtierbeauftragte Thomas Markert mit. Vermittelt werde bis zum Frühjahr 2026 in Theorie und Praxis, was ein Weidmann über die Jagd, den Naturschutz, die Wildbretthygiene und dem Hundewesen wissen muss. Die Ausbildung werde mit der Jägerprüfung abgeschlossen. Auch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.