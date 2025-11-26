Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Für Jäger sind die Vierbeiner stets gute Begleiter. Bild: Benjamin Nolte/dpa-tmn
Für Jäger sind die Vierbeiner stets gute Begleiter. Bild: Benjamin Nolte/dpa-tmn
Schwarzenberg
Jagdschule im Erzgebirge bietet ab Dezember wieder Seminar an
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Thomas Markert ist Wildtierbeauftragter im Erzgebirge und startet im Dezember wieder mit Ausbildungsangeboten für Jäger. Anmeldungen sind erforderlich.

Die Jagdschule Bermsgrün startet im Dezember ein Wintersemester. Das teilt der Wildtierbeauftragte Thomas Markert mit. Vermittelt werde bis zum Frühjahr 2026 in Theorie und Praxis, was ein Weidmann über die Jagd, den Naturschutz, die Wildbretthygiene und dem Hundewesen wissen muss. Die Ausbildung werde mit der Jägerprüfung abgeschlossen. Auch...
