Jubiläum im Erzgebirge: Rademanns Räucher-Drache bekommt endlich seinen Ritter

Die Sage vom Drachentöter Ritter Georg ist das Wappenmotiv der Stadt Schwarzenberg. Holzbildhauer Hartmut Rademann ergänzt daher seinen beliebten Räucher-Drachen jetzt mit dem Räucher-Ritter.

Jedes Kind der Stadt Schwarzenberg kennt diese Sage: Der Heilige Georg kämpfte einst mit einem tyrannischen Drachen, stieß ihm eine Lanze in den Schlund, um eine Stadt und deren Bewohner zu befreien. So oder ähnlich soll es sich auch in Schwarzenberg auf den Totenstein zugetragen haben. Wenngleich diese Sage weltweit vielerorts erzählt wird....