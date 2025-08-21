Junge Erzgebirger auf der Suche nach dem Glück – doch was ist Glück eigentlich?

Was macht glücklich? Eine zentrale Frage des Lebens. Das mobile Angebot des Glück-sucht-dich-Busses will Mädchen und Jungen auf der Suche nach dem Glück vor Irrwegen mit fatalen Folgen bewahren.

Was ist Glück? Sind pure Glücksgefühle und ein Glücksrausch eigentlich dasselbe? Kann jeder das Glück finden? Ist Glück käuflich? Oder noch verrückter gefragt: Kann mich das Glück finden? Zumindest fand der Fahrer des Glück-sucht-Dich-Busses jetzt für zwei Tage den Parkplatz vor der Jenaplanschule in Markersbach. Äußerlich ein...