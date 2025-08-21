Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Tina Seemann, Anja Schöniger und Jenny Morgenstern (v. l.) am Glück-sucht-Dich-Bus vor der Jenaplanschule in Markersbach.
Tina Seemann, Anja Schöniger und Jenny Morgenstern (v. l.) am Glück-sucht-Dich-Bus vor der Jenaplanschule in Markersbach. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Tina Seemann, Anja Schöniger und Jenny Morgenstern (v. l.) am Glück-sucht-Dich-Bus vor der Jenaplanschule in Markersbach.
Tina Seemann, Anja Schöniger und Jenny Morgenstern (v. l.) am Glück-sucht-Dich-Bus vor der Jenaplanschule in Markersbach. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Schwarzenberg
Junge Erzgebirger auf der Suche nach dem Glück – doch was ist Glück eigentlich?
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Was macht glücklich? Eine zentrale Frage des Lebens. Das mobile Angebot des Glück-sucht-dich-Busses will Mädchen und Jungen auf der Suche nach dem Glück vor Irrwegen mit fatalen Folgen bewahren.

Was ist Glück? Sind pure Glücksgefühle und ein Glücksrausch eigentlich dasselbe? Kann jeder das Glück finden? Ist Glück käuflich? Oder noch verrückter gefragt: Kann mich das Glück finden? Zumindest fand der Fahrer des Glück-sucht-Dich-Busses jetzt für zwei Tage den Parkplatz vor der Jenaplanschule in Markersbach. Äußerlich ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.06.2025
6 min.
Hat Sachsen kein Geld mehr für die Suchtprävention?
Mit dem Doppelstockbus „Glück sucht dich“ kann auch in den Dörfern über die Suchtgefahren aufgeklärt werden. Mehr als 28.000 Kinder und Jugendliche in ganz Sachsen haben die mobile Ausstellung bislang besucht.
Sachsen muss sparen. Im neuen Haushaltsentwurf wird auch im sozialen Bereich der Rotstift angesetzt. Was das für Projekte der Suchtprävention bedeuten würde, erklärt Referent Sirko Schamel im Interview.
Susanne Plecher
12:03 Uhr
4 min.
Deutschland Tour als Triumphfahrt: Rad-Fans feiern Lipowitz
Florian Lipowitz war bei der Deutschland Tour der umjubelte Star.
Florian Lipowitz hat mit seinem dritten Platz bei der Tour de France eine neue Begeisterung ausgelöst. Das Zuschauer-Interesse ist stark angewachsen. Auch ein Crash kann ihn nicht bremsen.
Stefan Tabeling und Stephan Klemm, dpa
12:00 Uhr
2 min.
Für gutes Klima in Rodewisch gibt es nun Geld
Bäume entlang der Wernesgrüner Straße wurden angepflanzt - sie werden finanziell gefördert.
In der Landesgartenschau-Stadt wird es schon vor 2029 grüner. Ein unverhoffter Geldsegen macht das möglich.
Cornelia Henze
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
08.04.2025
3 min.
Kulturhauptstadt Chemnitz liefert Idee für beginnenden Dialog der Generationen im Erzgebirge
Generationendialog: Schülerin Geraldine Micklisch im Gespräch mit Inge Schalkowsky.
Kontakte zwischen den Jugendlichen der Jenaplanschule Markersbach und den Bewohnern vom Alterswohnsitz in Langenberg sollen enger werden. Los ging es jetzt mit Gesprächen, die berühren.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel