Junger Fahrer in Scheibenberg verunglückt

Ein 21-jähriger VW-Fahrer kollidierte in Scheibenberg mit einem 17-jährigen Motorradfahrer. Während der junge Biker glimpflich davonkam, sieht es für die Fahrzeuge anders aus.

Für die jungen Beteiligten noch glimpflich ausgegangen ist ein Unfall am Dienstagmorgen in Scheibenberg: Es gab lediglich einen Leichtverletzten. Der entstandene Schaden indes ist beachtlich und liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Das hat sich nach Angaben eines Sprechers der Polizeidirektion Chemnitz zugetragen: Von der Rathausgasse auf die...