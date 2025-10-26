Justiztag im Erzgebirge: Gruselmomente ganz ohne Halloween am Originalschauplatz

Die Geschichte von Schloss Schwarzenberg ist auch Justizgeschichte. Hier findet man nicht nur alte Gefängniszellen im Turm. Und hier wurden bis 1990 Urteile gesprochen.

Allein im Verlies des Turmes, dessen Wände drei Meter stark sind, ohne Licht und bei Eiseskälte – Bilder, die sicher jedem der 20 Besucher einer besonderen Führung am Samstag im Schloss Schwarzenberg durch den Kopf gingen. Anlass dafür war der Europäische Justiztag, der am 25. Oktober begangen wird.