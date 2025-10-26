Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Im Verlies von Schloss Schwarzenberg steht nun auch ein Pranger.
Im Verlies von Schloss Schwarzenberg steht nun auch ein Pranger. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Schwarzenberg
Justiztag im Erzgebirge: Gruselmomente ganz ohne Halloween am Originalschauplatz
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Geschichte von Schloss Schwarzenberg ist auch Justizgeschichte. Hier findet man nicht nur alte Gefängniszellen im Turm. Und hier wurden bis 1990 Urteile gesprochen.

Allein im Verlies des Turmes, dessen Wände drei Meter stark sind, ohne Licht und bei Eiseskälte – Bilder, die sicher jedem der 20 Besucher einer besonderen Führung am Samstag im Schloss Schwarzenberg durch den Kopf gingen. Anlass dafür war der Europäische Justiztag, der am 25. Oktober begangen wird.
