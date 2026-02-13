MENÜ
Das Parkhaus Altstadt in Schwarzenberg steht wegen des defekten Automaten bis auf Weiteres nur Dauerparkern offen.
Das Parkhaus Altstadt in Schwarzenberg steht wegen des defekten Automaten bis auf Weiteres nur Dauerparkern offen. Bild: Carsten Wagner/Archiv
Schwarzenberg
Kassenautomat in Parkhaus im Erzgebirge geknackt – Nutzung vorerst eingeschränkt
Redakteur
Von Holk Dohle
In der Nacht zum Freitag haben unbekannte Täter in Schwarzenberg den Kassenautomaten im Parkhaus Altstadt aufgebrochen. Über die Höhe des Schadens gibt es keine Informationen.

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag in Schwarzenberg den Kassenautomaten im Parkhaus Altstadt aufgebrochen. Über die Höhe des Schadens gibt es keine Informationen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, bleibt der Automat bis auf Weiteres außer Betrieb. Darum steht das Parkhaus aktuell nur Dauerparkern offen. „Obwohl die Anzeige...
