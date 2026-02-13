Kassenautomat in Parkhaus im Erzgebirge geknackt – Nutzung vorerst eingeschränkt

In der Nacht zum Freitag haben unbekannte Täter in Schwarzenberg den Kassenautomaten im Parkhaus Altstadt aufgebrochen. Über die Höhe des Schadens gibt es keine Informationen.

