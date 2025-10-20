Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Es ist diese gewaltige steinerne Kulisse der Kaverne, die das Besondere macht.
Es ist diese gewaltige steinerne Kulisse der Kaverne, die das Besondere macht. Bild: Lippmann-Wagner/Archiv
Schwarzenberg
Kaverne in Markersbach erneut keine Bühne für Artmontan-Konzerte im Erzgebirge
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Enttäuschung für die Fans der Artmontan-Kulturtage: Die unterirdische Kaverne des Pumpspeicherkraftwerks in Markersbach ist nicht verfügbar. Konzerte finden nun in Schwarzenberg statt. Dieser Umzug hat auch etwas Gutes.

Die Enttäuschung bei den Fans der Artmontan-Konzerte im Erzgebirge wird groß sein, denn erneut können die für Anfang November angekündigten Dixieland-Konzerte nicht in der unterirdischen Kaverne des Pumpspeicherkraftwerks in Markersbach stattfinden. Das teilt der Kulturbetrieb des Erzgebirgskreises als Veranstalter der Artmontan-Konzertreihe...
