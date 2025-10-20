Kaverne in Markersbach erneut keine Bühne für Artmontan-Konzerte im Erzgebirge

Schwarzenberg
Enttäuschung für die Fans der Artmontan-Kulturtage: Die unterirdische Kaverne des Pumpspeicherkraftwerks in Markersbach ist nicht verfügbar. Konzerte finden nun in Schwarzenberg statt. Dieser Umzug hat auch etwas Gutes.
Die Enttäuschung bei den Fans der Artmontan-Konzerte im Erzgebirge wird groß sein, denn erneut können die für Anfang November angekündigten Dixieland-Konzerte nicht in der unterirdischen Kaverne des Pumpspeicherkraftwerks in Markersbach stattfinden. Das teilt der Kulturbetrieb des Erzgebirgskreises als Veranstalter der Artmontan-Konzertreihe...
