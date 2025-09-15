Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Heinrich, Henri und Hermann (von links) haben Spaß im neuen Sandkasten.
Heinrich, Henri und Hermann (von links) haben Spaß im neuen Sandkasten. Bild: Carsten Wagner
Schwarzenberg
Kita-Kinder im Erzgebirge freuen sich über neues, schickes Außengelände
Von Katja Lippmann-Wagner
Die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte Regenbogen in Johanngeorgenstadt freuen sich: Sie haben ein neues Außengelände. Insgesamt wurden mehr als 100.000 Euro investiert.

Eine Nestschaukel, ein Sonnensegel-geschützter Sandkasten, ein Kriechtunnel, eine Garage für Kinderfahrzeuge und jede Menge Platz für sicheres Spielen – die Mädchen und Jungen aus der Kita Regenbogen in Johanngeorgenstadt freuen sich über ein neues Außengelände. Längst haben sie dieses voll und ganz in Beschlag genommen und für sich...
