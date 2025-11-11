Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Eintrittspreise für Johanngeorgenstadts Hallenbad steigen.
Die Eintrittspreise für Johanngeorgenstadts Hallenbad steigen. Bild: Irmela Hennig
Die Eintrittspreise für Johanngeorgenstadts Hallenbad steigen.
Die Eintrittspreise für Johanngeorgenstadts Hallenbad steigen. Bild: Irmela Hennig
Schwarzenberg
Kitaplätze und Hallenbadnutzung werden in Stadt im Erzgebirge teurer
Von Irmela Hennig
In Johanngeorgenstadt steigen die Elternbeiträge für Krippe, Hort und Kita. Auch für die Nutzung des Schwimmbades wird künftig mehr verlangt. Grund sind steigende Kosten.

Es gab Debatten, doch am Ende stimmten die Stadträte von Johanngeorgenstadt unlängst mehrheitlich für höhere Elternbeiträge in Kindertageseinrichtungen und für eine Anhebung der Eintrittspreise im lokalen Hallenbad ab 2026.
