Kitaplätze und Hallenbadnutzung werden in Stadt im Erzgebirge teurer

Schwarzenberg
In Johanngeorgenstadt steigen die Elternbeiträge für Krippe, Hort und Kita. Auch für die Nutzung des Schwimmbades wird künftig mehr verlangt. Grund sind steigende Kosten.
Es gab Debatten, doch am Ende stimmten die Stadträte von Johanngeorgenstadt unlängst mehrheitlich für höhere Elternbeiträge in Kindertageseinrichtungen und für eine Anhebung der Eintrittspreise im lokalen Hallenbad ab 2026.
