Bild: Katja Lippmann-Wagner
Bild: Katja Lippmann-Wagner
Schwarzenberg
Kleines Dorf im Erzgebirge mit großer Wintersportgeschichte – ein Vortrag führt das vor Augen
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Pöhla gilt seit Jahren als Wiege des Wintersports. Hier hat nicht nur Skispringer Jens Weißflog in die Erfolgsspur gefunden. Ein Vortrag verrät mehr.

Jeden ersten Dienstag im Monat öffnet auch in diesem Jahr wieder das Museumsdepot Bahnhof Nr. 4 in Schwarzenberg. Am 3. Februar ist es wieder soweit. Geöffnet ist an dem Tag von 11 bis 18 Uhr, und den Besuchern wird Einblick in die Präsentation von Teilen der Wirtschaftsgeschichte der Stadt gewährt, wie beispielsweise in die Ofen- oder...
