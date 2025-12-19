Kleines Dorf im Erzgebirge wird für Stunden zur MDR-Showbühne

MENÜ
Die Moderatoren Peter Imhof, Julia Krüger und Felix Seibert-Daiker (v. l.) beim Dreh am Nachmittag.
Die Moderatoren Peter Imhof, Julia Krüger und Felix Seibert-Daiker (v. l.) beim Dreh am Nachmittag. Bild: Carsten Wagner
Regisseur Lennard Jungblut saß im Ü-Wagen und koordinierte die Fernsehbilder und Schnitte.
Regisseur Lennard Jungblut saß im Ü-Wagen und koordinierte die Fernsehbilder und Schnitte. Bild: Carsten Wagner
Moderator Peter Imhof lässt sich von Koch Christian Henze das Gericht „winterliches Pfefferfilet" erklären.
Moderator Peter Imhof lässt sich von Koch Christian Henze das Gericht „winterliches Pfefferfilet“ erklären. Bild: Carsten Wagner
Für die Magazin-Sendung „MDR um vier" werden auch viele Pöhlaer direkt vor die Kamera geholt.
Für die Magazin-Sendung „MDR um vier“ werden auch viele Pöhlaer direkt vor die Kamera geholt. Bild: Carsten Wagner
Ein MDR-Team hat die Dorfmitte von Pöhla am Freitag in ein großes Fernsehstudio verwandelt. Und – gefühlt – alle Einwohner bringen sich mit ein.

Etwa 1000 Einwohner zählt Pöhla als Ortsteil von Schwarzenberg aktuell. Und gefühlt alle, waren am gestrigen Freitag alle warm angezogen und mit dabei, als der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) die Dorfmitte in ein großes Fernsehstudio verwandelt hat.
