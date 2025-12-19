Kleines Dorf im Erzgebirge wird für Stunden zur MDR-Showbühne

Ein MDR-Team hat die Dorfmitte von Pöhla am Freitag in ein großes Fernsehstudio verwandelt. Und – gefühlt – alle Einwohner bringen sich mit ein.

Etwa 1000 Einwohner zählt Pöhla als Ortsteil von Schwarzenberg aktuell. Und gefühlt alle, waren am gestrigen Freitag alle warm angezogen und mit dabei, als der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) die Dorfmitte in ein großes Fernsehstudio verwandelt hat.