Kleines Nebengebäude soll an der Ritter-Georg-Halle in Schwarzenberg entstehen

Schwarzenberg
Ausschuss beschließt eine nächste Baumaßnahme an der Schwarzenberger Sportstätte. Technik soll installiert und Lagermöglichkeiten geschaffen werden.
Der Technische Ausschuss der Stadt Schwarzenberg hat jetzt einstimmig grünes Licht für ein kleines Gebäude gegeben, das unmittelbar neben der Ritter-Georg-Sporthalle in Schwarzenberg errichtet werden soll. „Darin soll der neue und notwendige Fettabscheider für die Küche der Ritter-Georg-Klause eingebaut werden sowie weitere...
